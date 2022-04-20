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Бронированный строй: кадры подготовки техники для переброски в Москву перед парадом

Максим Петренко
22:42 20.04.2022
В этом году пунктом сбора техники определены Печатники из-за градостроительных планов столичных властей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москву перебрасывают военную технику, которая примет участие в Параде Победы на Красной площади. В подмосковном Алабино подготовили к старту механизированную колонну с «Искандерами», танками, гаубицами и другими бронемашинами.

Вместо привычного пункта назначения в Нижних Мневниках техника следует в Печатники. Именно оттуда она будет выезжать на репетиции, а затем и на парад.

Смена площадки связана с градостроительными планами столичных властей. Известно, что 9 мая на Красную площадь выйдут более ста единиц техники. Их расчеты уже провели несколько тренировок.

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