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Выполнить поставленные задачи: главное из сказанного на расширенном заседании коллегии МО РФ

Виктория Ивашечкина
Константин Коковешников
02:24 20.04.2022
Глава российского военного ведомства заявил, что США продолжают накачивать Украину оружием, а также усугубляют гуманитарную ситуацию в стране.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Запад, наращивая поставки оружия провоцирует киевский режим воевать «до последнего украинца». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники делают все, чтобы затянуть специальную операцию России.

В Пентагоне уже анонсировали начало подготовки бойцов ВСУ к работе с американскими гаубицами. О фактически прямом противостоянии с Москвой свидетельствует встреча Джо Байдена с союзниками для координации действий против нашей страны - стороны договорились продолжать военные поставки Киеву.

Все поставленные президентом России цели будут выполнены. Спецоперация идет по плану. В то время как США лишь накачивают Украину оружием и продолжают усугублять и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. Об этом Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Российская армия выполняет поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие, участвующие в операции, проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга», - также подчеркнул Министр.

На Украине России противостоят фактически многие страны НАТО. На словах США и ЕС отказываются вступать в конфликт. При этом продолжают вооружать украинскую армию.

Восемьсот миллионов долларов - новая партия военной помощи, которая впервые будет включать, например, американские гаубицы и подготовку солдат за пределами Украины.

Такое развитие событий в Минобороны, конечно, предвидели. Стратегию безопасности там выстраивали с учетом всех военных угроз. И главная из них - непрекращающееся расширение НАТО на восток, а сейчас - и планы вступить в альянс Финляндии и Швеции.

«Последовательная реализация плана деятельности Министерства обороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», - также подчеркнул Шойгу в ходе расширенной коллегии МО.

Совместные действия против России на экстренной встрече по видеосвязи по инициативе США обсудили главы многих западных стран и руководство НАТО. Условились продолжать оказывать давление на Москву - в том числе и путем санкций. Однако к такому языку международных отношений дипломаты давно привыкли. И это же подтвердил Сергей Лавров, который в интервью телевидению Индии вновь разъяснил цели руководства России.

Близкий друг и соратник Джо Байдена Крис Кунс предложил отправить на Украину американские войска, как это уже было в Сирии. В Белом доме пока отрицают существование подобных планов. Ведь это значит, что Россия и США могут вступить в непосредственное столкновение. В том числе и с использованием ядерного оружия. Но Россия пока даже не рассматривает такой возможности.

Больше 2,5 миллиардов долларов потратила американская казна на помощь Украине. Еще полтора - выделили европейские страны. Хотя, например, та же Молдавия отказалась продавать Украине шесть МиГ-29.

Но даже развитые европейские страны признают, что их ресурсы не безграничны. Германия, пишет агентство Bloomberg, отказалась передавать Киеву танки. В Канаде заканчиваются гранатометы. А США столкнулись с нехваткой собственных противотанковых комплексов Javelin.

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