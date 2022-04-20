Выполнить поставленные задачи: главное из сказанного на расширенном заседании коллегии МО РФ
Запад, наращивая поставки оружия провоцирует киевский режим воевать «до последнего украинца». Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники делают все, чтобы затянуть специальную операцию России.
В Пентагоне уже анонсировали начало подготовки бойцов ВСУ к работе с американскими гаубицами. О фактически прямом противостоянии с Москвой свидетельствует встреча Джо Байдена с союзниками для координации действий против нашей страны - стороны договорились продолжать военные поставки Киеву.
Все поставленные президентом России цели будут выполнены. Спецоперация идет по плану. В то время как США лишь накачивают Украину оружием и продолжают усугублять и без того тяжелую гуманитарную ситуацию. Об этом Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Российская армия выполняет поставленные Верховным Главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие, участвующие в операции, проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга», - также подчеркнул Министр.
На Украине России противостоят фактически многие страны НАТО. На словах США и ЕС отказываются вступать в конфликт. При этом продолжают вооружать украинскую армию.
Восемьсот миллионов долларов - новая партия военной помощи, которая впервые будет включать, например, американские гаубицы и подготовку солдат за пределами Украины.
Такое развитие событий в Минобороны, конечно, предвидели. Стратегию безопасности там выстраивали с учетом всех военных угроз. И главная из них - непрекращающееся расширение НАТО на восток, а сейчас - и планы вступить в альянс Финляндии и Швеции.
«Последовательная реализация плана деятельности Министерства обороны нацелена на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их передовой военной техникой. Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», - также подчеркнул Шойгу в ходе расширенной коллегии МО.
Совместные действия против России на экстренной встрече по видеосвязи по инициативе США обсудили главы многих западных стран и руководство НАТО. Условились продолжать оказывать давление на Москву - в том числе и путем санкций. Однако к такому языку международных отношений дипломаты давно привыкли. И это же подтвердил Сергей Лавров, который в интервью телевидению Индии вновь разъяснил цели руководства России.
Близкий друг и соратник Джо Байдена Крис Кунс предложил отправить на Украину американские войска, как это уже было в Сирии. В Белом доме пока отрицают существование подобных планов. Ведь это значит, что Россия и США могут вступить в непосредственное столкновение. В том числе и с использованием ядерного оружия. Но Россия пока даже не рассматривает такой возможности.
Больше 2,5 миллиардов долларов потратила американская казна на помощь Украине. Еще полтора - выделили европейские страны. Хотя, например, та же Молдавия отказалась продавать Украине шесть МиГ-29.
Но даже развитые европейские страны признают, что их ресурсы не безграничны. Германия, пишет агентство Bloomberg, отказалась передавать Киеву танки. В Канаде заканчиваются гранатометы. А США столкнулись с нехваткой собственных противотанковых комплексов Javelin.