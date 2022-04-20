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Родственникам героически погибшего в спецоперации капитана ВДВ Курганова вручили Звезду Героя России

Максим Цепков
18:55 20.04.2022
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры торжественной церемонии из Знаменного зала РГВВДКУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня в Рязани в Знаменном зале Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РГВВДКУ) состоялась торжественная церемония вручения «Золотой Звезды» родственникам героически погибшего командира разведывательной роты Рязанского парашютно-десантного полка Тульского соединения Воздушно-десантных войск гвардии капитана Курганова Алексея Сергеевича.

Как сообщили в Минобороны России, Курганов А.С. трагически погиб в марте 2022 года при выполнении воинского долга в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины, проявив личное беспримерное мужество и героизм, до конца выполнив долг разведчика.

Знак особого внимания и отличия, медаль «Золотая Звезда» супруге Героя передал заместитель председателя Совета ветеранов Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Кудинов С.М.

«Алексей до последнего своего вздоха оставался настоящим десантником верным присяге, своему народу и своей стране», - приводит слова Кудинова ведомство.

Отмечается, что в торжественной церемонии принимала участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Всего же указом президента РФ «за героизм, мужество  и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга» троим офицерам Воздушно-десантных войск, погибшим в ходе специальной операции на Украине, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Двое из героически погибших офицеров являются выпускниками РГВВДКУ.

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