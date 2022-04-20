«Страшно было»: жительница Мариуполя рассказала об обстрелах города

По гуманитарному коридору из примыкающих к комбинату «Азовсталь» домов вышли 28 мирных жителей.

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Российские военные открыли гуманитарные коридоры для выхода из мариупольской «Азовстали» военнослужащих ВСУ и боевиков, решивших сдаться. Возле коридоров дежурят автобусы, которые вывезут всех желающих из промзоны. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов пообщался с местными жителями, решившими эвакуироваться.

«Сейчас на Запорожье едем. Страшно было, много домов разрушенных, магазинов. Могли выходить из убежищ под обстрелами на свой страх и риск. Иногда было тихо, выходили за водой, за едой», - рассказала местная жительница Настя.

Кольцов сообщил, что по гуманитарному коридору из примыкающих к комбинату «Азовсталь» домов вышли 28 мирных жителей, среди них семь детей.

Перед этим корреспондент показал кадры удара реактивных систем залпового огня «Град» по противнику на «Азовстали».