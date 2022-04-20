Легендарный танк Т-34 начали готовить к участию в Параде Победы в Нижнем Тагиле

© Фото: Уралвагонзавод

Работники «Уралвагонзавода» уже начали готовить легендарный танк Т-34 к участию в Параде Победы в Нижнем Тагиле - он возглавит колонну военной техники, сообщает пресс-служба предприятия. «Тридцатьчетверка» сошла с конвейера завода в 1945 году, но, несмотря на свой почтенный возраст, машина до сих пор участвует в военных парадах.

«В течение года танк Т-34-85 находится в Музее бронетанковой техники "Уралвагонзавода". В апреле дизельный двигатель машины заводят, и она своим ходом едет до сборочного цеха УВЗ, где механики проверяют основные узлы, ищут слабые места для дальнейшей отладки», - говорится в сообщении.

Танк способен разгоняться до 55 километров в час и выполнить виражи. Большинство узлов и агрегатов машины - «родные».

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. В то время танк был грозным оружием, которому противник мало что мог противопоставить.

Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. О танке написаны тысячи статей, книг, сняты сотни фильмов, по всей стране эти машины стоят на постаментах в качестве памятников.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов