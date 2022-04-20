Захарова: Украина привлекла около семи тысяч иностранных наемников

По словам представителя МИД РФ, западные страны оказывают поддержку украинским националистам не только оружием, но и кадрами.

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Киев привлек около семи тысяч иностранных наемников из 63 стран с момента начала спецоперации на Украине, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Коллективный Запад поддерживает украинских националистов, поддерживает не только оружием, но и просто кадрами, поставляя туда наемников, собственных вскормленных в различных точках света экстремистов», - сказала Захарова на брифинге.

Захарова добавила, что некоторые страны выступают против, но не могут противодействовать под давлением США. Она отметила, что украинские посольства вербуют наемников при поддержке американских властей.

Ранее Мария Захарова подтвердила, что Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая Соединенные Штаты Америки. Также представитель МИДа утверждала, что Евросоюз превратился в агрессивную военную машину НАТО.