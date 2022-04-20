В Москве арестован адвокат Широкова, Мамаевой и Жигана

Защита адвоката обратилась к суду с просьбой назначить домашний арест или залог, но получила отказ.

© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Известный московский адвокат Вадим Лялин отправлен под стражу по обвинению в мошенничестве. Соответствующее решение принял Басманный суд столицы.

Клиентами звездного юриста в разное время были футболист Роман Широков, модель Алана Мамаева, музыкант Рома Жиган и другие известные личности. Лялин заключен под стражу до 15 июня, сообщается в Telegram-канале суда.

Адвокат обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Другие подробности дела не приводятся.