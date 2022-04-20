МВД РФ: в Россию под видом беженцев проникают украинские боевики

Лица, в отношении которых есть основания предполагать возможное участие в ведении боевых действий, проходят дополнительную проверку.

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В Россию под видом беженцев могут проникнуть люди, принимавшие участие в боевых действиях на Украине против российской армии. Об этом заявил замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Дмитрий Петров. С его слов, все подозрительные лица проходят дополнительную проверку.

«В числе беженцев пытаются просочиться на нашу территорию лица, принимавшие участие в боевых действиях. Это не секрет... Точное количество в данный момент я сказать не могу, но они выявляются с определенной периодичностью», - рассказал Петров в беседе с РИА Новости.

С двадцать четвертого февраля Россия приступила к проведению специальной военной операции по защите жителей Донбасса. По словам президента Владимира Путина, главная цель операции - полная демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ наносят точечные удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

С начала операции на территорию России прибыли десятки тысяч беженцев из соседнего государства. Люди прибывают как организованно, на автобусах, в составе гумколонн, так и самостоятельно, на личных автомобилях.