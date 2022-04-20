Возможности «умной» акустической мишени для обучения стрельбе показали на видео
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) продемонстрировал на видео возможности автоматизированного мишенного комплекса «Индикатор», сообщили в Ростехе. Кадры предоставили в распоряжение «Звезды».
Интеллектуальная стрелковая мишень изготавливается в двух модификациях - «Индикатор-1» и «Индикатор-2». Мишени нужны для измерения координат пуль и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы из боевого стрелкового оружия.
Значения координат после каждого выстрела в реальном времени выводятся на монитор. Датчики улавливают ударную волну, образованную пулей при пролете через контур мишени, а компьютер определяет точное место попадания.
Основываясь на полученных таким образом данных о точности стрельбы, можно осуществлять корректировку.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов