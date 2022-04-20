Возможности «умной» акустической мишени для обучения стрельбе показали на видео

Интеллектуальная стрелковая мишень позволяет быстро и с высокой достоверностью определить точность и кучность стрельбы.

© Видео: Ростех © Фото: Ростех

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) продемонстрировал на видео возможности автоматизированного мишенного комплекса «Индикатор», сообщили в Ростехе. Кадры предоставили в распоряжение «Звезды».

Интеллектуальная стрелковая мишень изготавливается в двух модификациях - «Индикатор-1» и «Индикатор-2». Мишени нужны для измерения координат пуль и расчета по ним характеристик точности и кучности стрельбы из боевого стрелкового оружия.

Значения координат после каждого выстрела в реальном времени выводятся на монитор. Датчики улавливают ударную волну, образованную пулей при пролете через контур мишени, а компьютер определяет точное место попадания.

Основываясь на полученных таким образом данных о точности стрельбы, можно осуществлять корректировку.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов