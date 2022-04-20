Стреляют в затылки: солдаты «Азова»* убивают желающих сложить оружие на «Азовстали»

Также, по словам корреспондента, сегодня днем будет организован гуманитарный коридор для тех, кто решит покинуть «Азовсталь».

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Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов, находясь на позициях реактивной артиллерии, ведущей огонь по позициям украинских националистов на комбинате «Азовсталь», рассказал о том, что происходит на занятой боевиками территории этого мариупольского комбината.

«Утром поступило сообщение от Народной милиции ДНР, что пятеро солдат ВСУ вышли с территории "Азовстали". Им в руки попали листовки с предложением сдаться в плен, которые регулярно забрасываются на территорию комбината. В то же время есть информация, что солдаты из полка "Азов"* просто стреляют в спины и в затылки тем, кто решит сложить оружие и уйти, прекратить сопротивление», - заметил корреспондент.

Также, по словам корреспондента, есть информация, что сегодня днем будет организован гуманитарный коридор для тех, кто решит покинуть «Азовсталь».

Ранее «Звезда» показывала кадры удара «Градов» по украинским националистам на комбинате «Азовсталь».

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.