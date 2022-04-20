На глубине: экипаж «затонувшей подлодки» спасли на учениях на Балтике

Задача на тренировку — обследовать объект, установить связь и передать на лодку все, что требуется для поддержания жизнедеятельности в ближайшее время.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Водолазный катер работает в районе, где предположительно терпит бедствие подводная лодка. Гидролокатор тщательно обследует дно. На мониторах пока никакой картинки, она будет позже, когда спустятся водолазы. Но и эти линии и цифры специалисту говорят о многом.

«На экране видно местоположение, расстояние и глубина. И приблизительные размеры. Если, допустим, объект развалился на части, то размеры увеличились, если он целиком, то стандартные», - пояснил водолаз Александр Ковальчук.

Глубина 25 метров, на дне лежит макет аварийной подводной лодки. Задача на тренировку — обследовать объект, установить связь и передать на лодку все, что требуется для поддержания жизнедеятельности в ближайшее время. Условия работы типичные для Балтики.

«Видимость не очень сегодня, видимость метра три. Но в основном нормально. Волнение воды мешает, особенно сидеть на выдержках. Уже привыкли к этому, уже нормально», - рассказал водолаз Антон Хомяков.

Подъем на поверхность ступенчатый, с остановками через определенное точно рассчитанное количество метров, иначе не избежать кессонной болезни.

На случай аварийного, быстрого подъема с глубины, на борту судна готова к работе барокамера. Это своего рода лазарет для экстренной помощи при баротравме. Внутри барокамеры места немного и удобств соответственно тоже минимум. Это кровать, это система подачи кислорода, освещение, средство связи с экипажем и даже аварийное средство связи на случай выхода из строя основного.

Когда корпус обследован, системы жизнеобеспечения подключены и налажена связь — остается отправить экипажу аварийной подводной лодки самое необходимое - герметичный контейнер, пенал для доставки на аварийную подводную лодку любых необходимых инструментов.

«Внутрь помещаем медикаменты, продовольственная часть, так же ИДА-59М — аппарат для поддержания жизнедеятельности водолазов», - поделился старший водолазный специалист Евгений Лапшин.

Передача контейнера происходит через торпедный аппарат. Каждый шаг, каждое движение водолаза контролирует оператор. Даже под водой этот железный цилиндр остается достаточно тяжелым.

Каждая такая тренировка аварийной партии спасателей Балтфлота проходит по сценарию, от которого никто не застрахован в реальной жизни, поэтому водолазы работают на пределе возможности, меняя друг друга на глубине.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов