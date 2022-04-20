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Замминистра обороны Булгаков открыл военно-мемориальную конференцию «Память сильнее оружия»

11:57 20.04.2022
Как отмечается в приветствии, Минобороны уделяет особое внимание сохранению исторической правды, воинских ритуалов и ратных традиций, заботится о проявлении уважения к павшим воинам.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков открыл научно-практическую конференцию «Память сильнее оружия» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, сообщили в Минобороны.

На церемонии он зачитал приветствие министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Так, в своем приветственном слове глава военного ведомства подчеркнул, что сохранение исторической правды, воинских ритуалов и славных ратных традиций - священный долг государства и Вооруженных сил.

Как отмечается в приветствии, Минобороны заботится о проявлении уважения к павшим воинам, об установлении имен неизвестных героев и спасении их от забвения, играет важную роль в патриотическом воспитании граждан и борьбе с фальсификацией истории России.

«Министр обороны России отметил неоценимый вклад в решение этих задач органов государственной власти, военных музеев, архивов, научно-исследовательских институтов, средств массовой информации и вузов страны, которые целенаправленно противостоят искажению событий Второй мировой войны, умалению роли советского народа в разгроме нацизма, героизации военных преступников и вандализму в отношении памятников воинам-освободителям», - говорится в сообщении.

В рамках основного доклада Булгаков отразил актуальные вопросы военно-мемориальной деятельности и выделил направления, особенно значимые в свете задач, поставленных Стратегией нацбезопасности.

В научно-практической конференции принимают участие представители государственных органов, исторических обществ, религиозных конфессий, видные ученые и политические деятели, а также представители иностранных государств.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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