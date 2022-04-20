Индийский генерал признал превосходство российского оружия над западным

Как сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у РФ.

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Российское оружие значительно превосходит западное: оно надежное и не выходит из строя в последнюю минуту. С таким заявлением выступил генерал-майор армии Индии в отставке П. К. Сехгал.

«Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий», - сказал он РИА Новости.

По словам Сехгала, российское оружие является простым в освоении и доступным. Как сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира, Индия с 2017 по 2021 год тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупки оружия у РФ.

В начале апреля этого года Индию посетил глава российского МИД Сергей Лавров. В ходе визита в он рассказал об объединении РИК - Россия, Индия, Китай, - которое будет направлено на то, чтобы воспрепятствовать образованию однополярного мира во главе с США.