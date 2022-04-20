Зампостпреда РФ при ООН назвал число украинцев, которые получили убежище в РФ с 2014 года

По его словам, после активизации обстрелов Донбасса, накануне начала спецоперации поток беженцев резко возрос и достиг 863 тысячи человек.

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что с переворота 2014 года 2,5 миллиона украинцев нашли убежище в России.

«Только по официальным данным, с 2014 года за получением гражданства России, статуса беженца или временного убежища обратились по меньшей мере 1,7 миллиона человек», - отметил он в ходе заседания СБ ООН, передает РИА Новости.

Он уточнил, что после активизации обстрелов Донбасса с украинской стороны накануне начала специальной военной операции поток беженцев резко усилился и достиг 863 тысячи человек. Таким образом, в России с переворота на Майдане убежище нашли как минимум 2,5 миллиона украинцев.

Накануне Дмитрий Полянский заявил о том, что не видит на данный момент перспектив для переговоров России и Украины. По его словам, от ООН несколько раз поступало предложение о встрече РФ с украинской стороной для обсуждения гуманитарных вопросов, в организации стремятся найти нишу в сближении позиций сторон.

Полянский подчеркнул, что эта ниша возможна только в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной.