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В Минпромторге оценили шанс роста льготного кредитного лимита для системообразующих предприятий

Анна Касаткина
00:30 20.04.2022
Глава ведомства Денис Мантуров обсудил меры поддержки промышленности с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
В Минпромторге оценили шанс роста льготного кредитного лимита для системообразующих предприятий
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Russian Look, Global Look Press
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Минпромторг России рассчитывает на увеличение льготного кредитного лимита для системообразующих предприятий до 30 миллиардов рублей. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

На встрече обсуждались вопросы развития предприятий автопрома и авиастроения в регионе в условиях санкционного давления.

Мантуров напомнил, что в правительство внесены изменения в постановление №393, предусматривающие возможность увеличения льготного кредитного лимита до 30 млрд рублей для системообразующих предприятий без отдельного решения кабмина.

«Этот механизм окажет дополнительную поддержку предприятию. Председатель правительства поддержал это предложение, ожидаем выхода соответствующего постановления в ближайшее время», - цитирует министра пресс-служба Минпромторга.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что максимальный размер займов для промышленных и торговых системообразующих предприятий будет увеличен до 30 млрд рублей. Ставка кредитования по программе поддержки таких компаний составляет 11% годовых, уточняется в официальном Telegram-канале правительства.

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