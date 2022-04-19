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Командир звена Су-34 рассказал об уничтожении военных объектов ВСУ ракетами Х-29

05:05 19.04.2022
Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов осуществляются с оперативных аэродромов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командир звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 Михаил рассказал об уничтожении объектов военной инфраструктуры ВСУ с помощью высокоточных ракет Х-29 класса «воздух-поверхность». Они предназначены для уничтожения опорных пунктов и укрепленных целей противника.

«Была поставлена боевая задача на уничтожение вражеской техники. Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля также подтверждается уничтожение цели. Во время каждого вылета испытываешь большие перегрузки. Накладывается боевая обстановка», - подчеркнул военнослужащий.

Экипажи оперативно-тактической авиации ВКС России в ходе выполнения полетных заданий продолжают выполнять задачи по обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей противника. Для решения поставленных задач боевые вылеты самолетов оперативно-тактической авиации осуществляются с оперативных аэродромов.

Перед вылетом авиационная техника проходит комплексную подготовку. Специалисты инженерно-технического состава на земле проверяют работу всем систем авиационных комплексов, осуществляют заправку самолетов и подвеску авиационных средств поражения.

В конце марта были опубликованы кадры уничтожения складов с вооружением ВСУ ударами Су-34. В Минобороны РФ уточнили, что практическое бомбометание по выявленным наземным целям выполнялось одиночно со средних высот. Точным попаданием были поражены стоянки военной техники, бронеавтомобили, склады с вооружением.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденко

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