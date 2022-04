В стране и мире NYT: украинские силы могли применить кассетные боеприпасы под Харьковом Анна Касаткина Корреспонденты издания осмотрели остатки ракеты, впущенной по селу Гусаровка в марте. © Фото: Gilles Bader, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Украинские силы, весьма вероятно, применили кассетные боеприпасы в марте в селе Гусаровка Харьковской области. Об этом информирует газета The New York Times. По данным издания, контроль над селом был утрачен украинской стороной в конце февраля. В Гусаровке, как утверждается, корреспонденты издания осмотрели остатки ракеты и пришли к выводу, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня «Ураган». «Весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию», - говорится в материале. Речь идет об обстреле села 6 или 7 марта, при котором никто не пострадал. В то же время убитые были при других атаках украинских сил, пишет газета. В Министерстве обороны Украины, как отмечается, информацию о применении кассетных боеприпасов комментировать отказались. Ранее российские военнослужащие обнаружили запрещенное вооружение на оставленных ВСУ территориях в Мариуполе. Среди них - патроны с экспансивными («разворачивающимися») пулями, сильно увеличивающимися в диаметре при попадании в мягкие ткани тела. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика