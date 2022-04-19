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NYT: украинские силы могли применить кассетные боеприпасы под Харьковом

Анна Касаткина
02:45 19.04.2022
Корреспонденты издания осмотрели остатки ракеты, впущенной по селу Гусаровка в марте.
NYT: украинские силы могли применить кассетные боеприпасы под Харьковом
© Фото: Gilles Bader, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Украинские силы, весьма вероятно, применили кассетные боеприпасы в марте в селе Гусаровка Харьковской области. Об этом информирует газета The New York Times.

По данным издания, контроль над селом был утрачен украинской стороной в конце февраля. В Гусаровке, как утверждается, корреспонденты издания осмотрели остатки ракеты и пришли к выводу, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня «Ураган».

«Весьма вероятно, что он был выпущен украинскими военными, которые пытались вернуть эту территорию», - говорится в материале.

Речь идет об обстреле села 6 или 7 марта, при котором никто не пострадал. В то же время убитые были при других атаках украинских сил, пишет газета.

В Министерстве обороны Украины, как отмечается, информацию о применении кассетных боеприпасов комментировать отказались.

Ранее российские военнослужащие обнаружили запрещенное вооружение на оставленных ВСУ территориях в Мариуполе. Среди них - патроны с экспансивными («разворачивающимися») пулями, сильно увеличивающимися в диаметре при попадании в мягкие ткани тела.

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