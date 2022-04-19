Лидеры стран Запада после конференции ЕС и НАТО договорились усилить давление на Москву

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Лидеры Италии, США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Японии, Польши и Румынии договорились увеличить давление на официальную Москву из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение было принято по итогам видеоконференции с участием глав Еврокомиссии, ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба итальянского премьер-министра Марио Драги.

«Был выражен широкий консенсус в отношении необходимости усиления давления на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций, и усиления международной изоляции Москвы», - говорится в заявлении на сайте итальянского правительства.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Ее главными целями заявлены защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Как отметили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ не наносят удары по гражданским объектам, а избирательно поражают военную инфраструктуру ВСУ.