МО РФ: российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА
Российские средства противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники», - сообщил он.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов