Армия МО РФ: российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 140 самолетов и 490 беспилотных летательных аппаратов. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Российские средства противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. «Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники», - сообщил он. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов, 253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика