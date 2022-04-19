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МО РФ: российские средства ПВО сбили три украинских БПЛА

20:04 19.04.2022
Всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены 140 самолетов и 490 беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российские средства противовоздушной обороны над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское сбили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом рассказал официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками в течение дня поражены два пункта управления подразделений украинских войск, склад боеприпасов, артиллерийская батарея, а также скопление украинской военной техники», - сообщил он.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 140 самолетов, 490 беспилотных летательных аппаратов,  253 зенитных ракетных комплекса, 2367 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1021 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2225 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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