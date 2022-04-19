Армия МО РФ сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в районе Калиново-Попасное В результате удара также уничтожены до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на Украине, нанесли удар по опорным пунктам базирования ВСУ. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования поражены два опорных пункта в районе Калиново-Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Уничтожено до 180 человек личного состава и 15 единиц бронетехники», - заявил Конашенков. Также в районе населенного пункта Барвенково уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», добавил Конашенков. Российские Вооруженные силы проводят на территории Украины специальную военную операцию. О ее начале президент Владимир Путин сообщил утром 24 февраля. По словам главы государства, главная цель проводимых мероприятий - защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика