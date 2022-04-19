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Боевые полеты: как идет работа российских Су-34 в ходе спецоперации на Украине

Денис Ивлев
18:30 19.04.2022
Бомбардировщики Су-34 уничтожили наземные цели противника высокоточным оружием. Летчики атаковали объекты ВСУ ракетами Х-29. Боевая работа ВКС на оперативных аэродромах не прекращается ни днем ни ночью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 снаряжают полным боекомплектом. Техники заряжают блоки с тепловыми ловушками, чтобы в случае ответной атаки самолет смог отвести вражеские ракеты.

На крыльях закреплено современное оружие - управляемые ракеты класса «воздух-поверхность» Х-29. Способны уничтожать самые защищенные цели - крупные железнодорожные и шоссейные мосты, промышленные сооружения, железобетонные укрытия самолетов и даже надводные корабли водоизмещением до 10 000 тонн.

Уже в небе экипаж одного из самолетов фиксирует наземные цели - боевые машины украинской армии, затем в ход идут высокоточные ракеты. После пуска ракет самолет выполняет крутой разворот, чтобы скрыться от украинских ПВО. Полным составом звено самолетов Су-34 возвращается на оперативный аэродром.

«Выполнили задачу с помощью ракет Х-29. Это высокоточное оружие. Цель была уничтожена. По данным объективного контроля, также подтверждается уничтожение цели. Боевые полеты - это всегда тяжелая, напряженная и ответственная работа. Во время каждого вылета испытываешь большие перегрузки. Накладывается боевая обстановка. Выполняется противодействие ПВО украинских сил», - сказал Михаил, командир звена Су-34.

Только за эту ночь российские летчики нанесли удары по 60 военным объектам Украины. Всего за ночь высокоточными ракетами воздушного базирования российские военные подавили 13 военных позиций украинской армии. Уничтожена как живая сила, так и техника противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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