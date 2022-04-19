В Белом доме сообщили, что Байден проводит закрытый видеозвонок с союзниками о ситуации вокруг Украины

Из распространенного американской администрацией расписания следует, что на звонок отведено не более двух часов. Других подробностей беседы не приводится.

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Президент США Джо Байден проводит закрытый видеоразговор с союзниками о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в Белом доме.

Из распространенного американской администрацией расписания следует, что на звонок отведено не более двух часов. Других подробностей беседы не приводится.

Напомним, что США продолжают снабжать Украину оружием. Сам Байден ранее заявлял о готовности отправиться в Киев. Сегодня президент США, как сообщили СМИ, рассказал своему бывшему руководителю Бараку Обаме, что готов вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.