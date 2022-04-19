Аксенов заявил, что крымские аграрии не будут платить за воду до конца года

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Крымские аграрии до конца 2022 года смогут бесплатно получать воду для сельскохозяйственных нужд из Северо-Крымского канала. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В целях поддержки крымских аграриев мной принято сегодня решение о том, что в течение 2022 года вода из Северо-Крымского канала, используемая для мелиорации, будет крымским сельхозпроизводителям поставляться без оплаты», - сказал Аксенов.

По словам главы полуострова, это поспособствует росту сельского хозяйства и поможет стабилизировать цены на продовольствие. Политик отметил, что на конец марта Крым получил 35 млн кубометров воды из Днепра.

После воссоединения Крыма с Россией подача воды по Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена со стороны Украины. Предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, оценивается в 1,47 триллиона рублей.