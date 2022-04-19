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СМИ: Лондон передаст Киеву самоходные зенитные установки Stormer

Ян Брацкий
15:10 19.04.2022
На вооружении зенитных самоходок находится система запуска противовоздушных ракет, способных сбивать самолеты и вертолеты.
СМИ: Лондон передаст Киеву самоходные зенитные установки Stormer
© Фото: Сухопутні війська ЗС України, facebook
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Власти Великобритании заявили о намерении передать официальному Киеву самоходные зенитные установки Stormer. Сообщение об этом распространил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники.

«Великобритания направит на Украину бронированные машины Stormer, чтобы оказать помощь киевским войскам на фоне возрастающего напряжения на востоке страны», - сообщил телеканал.

Ожидается, что глава оборонного ведомства Королевства Бен Уоллес проинформирует Палату общин о принятом решении на этой неделе.

Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британское оружие на Украине станет законной целью для Вооруженных сил России. Он добавил, что любые поставки вооружений на Украину являются дестабилизирующим фактором. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Главные ее цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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