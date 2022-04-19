В стране и мире СМИ: Лондон передаст Киеву самоходные зенитные установки Stormer Ян Брацкий На вооружении зенитных самоходок находится система запуска противовоздушных ракет, способных сбивать самолеты и вертолеты. © Фото: Сухопутні війська ЗС України, facebook Читайте нас на: Власти Великобритании заявили о намерении передать официальному Киеву самоходные зенитные установки Stormer. Сообщение об этом распространил телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники. «Великобритания направит на Украину бронированные машины Stormer, чтобы оказать помощь киевским войскам на фоне возрастающего напряжения на востоке страны», - сообщил телеканал. Ожидается, что глава оборонного ведомства Королевства Бен Уоллес проинформирует Палату общин о принятом решении на этой неделе. Ранее Чрезвычайный и Полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что британское оружие на Украине станет законной целью для Вооруженных сил России. Он добавил, что любые поставки вооружений на Украину являются дестабилизирующим фактором. Россия с 24 февраля проводит на территории Украины специальную военную операцию. Главные ее цели - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика