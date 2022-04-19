Собянин продлил работу метро и МЦК в пасхальную ночь

В пасхальную ночь с 23 на 24 апреля московское метро и МЦК будут работать до 02.00.

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Мэр Москвы Собянин дал поручение продлить работу Московского метрополитена и МЦК до 02.00 в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля. Помимо этого, до 03.30 будут доступны наиболее востребованные маршруты наземного транспорта.

«Метро и Московское центральное кольцо будут работать до 02.00, а 136 самых востребованных маршрутов автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая - до 03.30», - сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Также сообщается, что в праздничные дни, 24 апреля, 1 и 3 мая, в городе будут работать 38 бесплатных автобусных маршрутов от станций метро и железных дорог до 17 наиболее посещаемых кладбищ.