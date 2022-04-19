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Шойгу: Минобороны России запустит еще один спутник связи «Меридиан-М» до конца года

13:01 19.04.2022
Работа космического аппарата, запущенного в марте, позволит обеспечить устойчивую связь в Арктике на площади более 3 млн. кв. км, отметил министр.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Россия запустит до конца 2022 года еще один спутник связи «Меридиан-М», сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Еще один космический аппарат «Меридиан-М» будет запущен до конца года», - сказал он на коллегии военного ведомства.

Шойгу отметил, что с целью наращивания возможностей системы управления ВС РФ в прошлом году завершено формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного Главного командования.

Напомним, 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1а» с аппаратом связи «Меридиан-М». Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России.

«Меридиан» -  серия российских спутников связи двойного назначения, разработанных «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева по заказу Минобороны. Запуски космических аппаратов «Меридиан» производятся с космодрома «Плесецк» ракетами-носителями семейства «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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