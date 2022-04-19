Армия Шойгу: Минобороны России запустит еще один спутник связи «Меридиан-М» до конца года Работа космического аппарата, запущенного в марте, позволит обеспечить устойчивую связь в Арктике на площади более 3 млн. кв. км, отметил министр. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Россия запустит до конца 2022 года еще один спутник связи «Меридиан-М», сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Еще один космический аппарат «Меридиан-М» будет запущен до конца года», - сказал он на коллегии военного ведомства. Шойгу отметил, что с целью наращивания возможностей системы управления ВС РФ в прошлом году завершено формирование 24-й отдельной бригады связи Верховного Главного командования. Напомним, 22 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1а» с аппаратом связи «Меридиан-М». Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС Минобороны России. «Меридиан» - серия российских спутников связи двойного назначения, разработанных «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева по заказу Минобороны. Запуски космических аппаратов «Меридиан» производятся с космодрома «Плесецк» ракетами-носителями семейства «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика