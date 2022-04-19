Шойгу анонсировал повышение потенциала береговых войск СФ в 1,5 раза в 2022 году

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле. Также будут увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне России.

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Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал повышение боевого потенциала береговых войск Северного флота в полтора раза в 2022 году.

По словам Шойгу, оборонное ведомство РФ продолжит наращивать боевые возможности Северного флота.

«Реализация этих планов позволит поэтапно нарастить боевой состав 14-го армейского корпуса, почти в полтора раза повысить боевой потенциал береговых войск по сравнению с текущим, обеспечив надежную защиту и суверенитет страны на северных рубежах», - сказал Шойгу на коллегии Минобороны.

Кроме этого, Сергей Шойгу отметил, что на Северном флоте будет создано сплошное радиолокационное поле. Также будут увеличены возможности зенитных ракетных комплексов по контролю воздушного пространства в Арктической зоне России.

Также Шойгу сказал, что Северный флот расширит свое присутствие в различных зонах мирового океана и обеспечит безопасность морской экономической деятельности России.

Еще министр обороны России отметил намерения США провоцировать Киев воевать «до последнего украинца». По его словам, Вашингтон делает все, чтобы затянуть спецоперацию РФ на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов