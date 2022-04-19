Армия Армия Армия

Детям - печенье, взрослым - крупы: как военные из РФ помогают жителям украинских сел

Владислав Кустов
12:23 19.04.2022
Еще одну партию гумпомощи доставили российские военные жителям Украины. Продукты и все необходимое везут не только в конкретные города и села, колонна иногда просто останавливается в населенных пунктах на пути следования, и нуждающимся раздают хлеб, крупы и консервы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Виктор и Валентина уже 40 лет вместе, и за прожитые годы навидались всякого. Сейчас у них есть то, на что курс доллара влияет слабо - коровы, овцы. Только благодаря хозяйству они и выживают.

«Благодаря хозяйству. Возим, продаем молоко. А, может, баночку надо?» - сказала местная жительница Валентина.

Журналистам отвертеться не получилось. Пришлось брать подарок, чтоб хозяев не обидеть. На вопрос, какая еще нужна помощь, отвечают, чтобы поскорее дали с родными в России увидеться. С 2014 года Киевская власть им это запрещала.

На самом деле в этом поселке люди нуждаются в гуманитарной помощи уже давно. Например местный магазин, говорят местные, закрыт уже четыре года. Ездить за продуктами приходится за 20 километров, инфраструктуры никакой.

Сейчас помощь везут в другой, большой населенный пункт. Но увидев жителей, которые выходят встречать, бойцы торопятся раздать по пути детям печенье, взрослым крупы, сахар, масло.

«У самого иногда слезы наворачиваются, когда ты видишь своих братьев, славян: бабушек, дедушек, детей. Которые остались в эту трудную минуту наедине с собой. Делаем большое дело. И мы его доведем до конца», - рассказал Алексей, представитель гуманитарного центра по оказанию помощи мирному населению Украины.

Несмотря на такое отношение местных, колонна движется под прикрытием бронетехники на случай, если встретятся диверсионно-разведывательные группы противника. Грузовики с гуманитарным грузом давно стали приоритетной целью для нацбатов. Но несмотря ни на что, бойцы из гуманитарного центра ежедневно отправляются раздавать новые партии помощи мирным жителям Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:39 В стране и мире
В Кремле заявили, что предложение ЛДПР об обмене пленных украинцев на националистов требует изучения
12:37 Армия
Шойгу: Южный военный округ получит более 3 тысяч единиц вооружения в течение года
12:33 Армия
Шойгу заметил, что США делают все, чтобы затянуть спецоперацию России на Украине
12:32 Армия
Шойгу заявил, что ВС РФ последовательно выполняют план освобождения Донбасса
11:58 В стране и мире
В России начнут изучать историю с первого класса
Популярное
Минобороны России опубликовало новые данные о потерях украинской нацгвардии
Подсказки Байдену от жены случайно попали в прямой эфир
МО РФ: документы говорят о большом количестве дезертиров у противника
МО РФ: перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
Психолог порекомендовала меньше общаться с позитивными людьми
Видео
Спецназ РФ освободил заложников украинских боевиков из турецкой мечети в Мариуполе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.