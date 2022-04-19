Детям - печенье, взрослым - крупы: как военные из РФ помогают жителям украинских сел

Еще одну партию гумпомощи доставили российские военные жителям Украины. Продукты и все необходимое везут не только в конкретные города и села, колонна иногда просто останавливается в населенных пунктах на пути следования, и нуждающимся раздают хлеб, крупы и консервы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Виктор и Валентина уже 40 лет вместе, и за прожитые годы навидались всякого. Сейчас у них есть то, на что курс доллара влияет слабо - коровы, овцы. Только благодаря хозяйству они и выживают.

«Благодаря хозяйству. Возим, продаем молоко. А, может, баночку надо?» - сказала местная жительница Валентина.

Журналистам отвертеться не получилось. Пришлось брать подарок, чтоб хозяев не обидеть. На вопрос, какая еще нужна помощь, отвечают, чтобы поскорее дали с родными в России увидеться. С 2014 года Киевская власть им это запрещала.

На самом деле в этом поселке люди нуждаются в гуманитарной помощи уже давно. Например местный магазин, говорят местные, закрыт уже четыре года. Ездить за продуктами приходится за 20 километров, инфраструктуры никакой.

Сейчас помощь везут в другой, большой населенный пункт. Но увидев жителей, которые выходят встречать, бойцы торопятся раздать по пути детям печенье, взрослым крупы, сахар, масло.

«У самого иногда слезы наворачиваются, когда ты видишь своих братьев, славян: бабушек, дедушек, детей. Которые остались в эту трудную минуту наедине с собой. Делаем большое дело. И мы его доведем до конца», - рассказал Алексей, представитель гуманитарного центра по оказанию помощи мирному населению Украины.

Несмотря на такое отношение местных, колонна движется под прикрытием бронетехники на случай, если встретятся диверсионно-разведывательные группы противника. Грузовики с гуманитарным грузом давно стали приоритетной целью для нацбатов. Но несмотря ни на что, бойцы из гуманитарного центра ежедневно отправляются раздавать новые партии помощи мирным жителям Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов