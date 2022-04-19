В Минобороны России заявили об уничтожении еще четырех украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он также сообщил о перехвате двух украинских тактических ракет «Точка-У». Кроме того, средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 противника в небе в районе населенного пункта Малиновка под Донецком.
Ранее Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На записи видно, как ракета взмывает ввысь, оставляя за собой столб горящего пламени.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.