В Минобороны России заявили об уничтожении еще четырех украинских беспилотников

Кроме того, российские средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 противника в небе Донбасса.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в районах Марьинки, Каменки, Семеновки и Синичино, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил о перехвате двух украинских тактических ракет «Точка-У». Кроме того, средства ПВО сбили истребитель МиГ-29 противника в небе в районе населенного пункта Малиновка под Донецком.

Ранее Минобороны опубликовало кадры запуска ракеты ОТРК «Искандер» в ходе спецоперации на Украине. На записи видно, как ракета взмывает ввысь, оставляя за собой столб горящего пламени.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.