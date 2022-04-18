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Бросили оружие: как ВСУ сдали укрепрайон в Мариуполе, где находились почти месяц

02:56 18.04.2022
Боеприпасы, которые боевики захватили с собой, в первую очередь использовали против мирных жителей.
Бросили оружие: как ВСУ сдали укрепрайон в Мариуполе, где находились почти месяц
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятки бронемашин, оружие иностранного производства и боеприпасы, запрещенные международными конвенциями, обнаружили российские военнослужащие на территории завода имени Ильича.

Там союзным силам противостояла 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Почти полторы тысячи бойцов которой, а также иностранные наемники, на минувшей неделе сдались в плен.

Наши военнослужащие продолжают захватывать вооружение натовского образца. Гранатометы, среди которых британский НЛОУ, а также в руки российских военных попали две снайперские винтовки, одна дальнобойная, которая работает на расстоянии от двух до пяти километров. В ней используются патроны со стальным бронебойным сердечником и украинский форт. Снайпера используют запрещенные боеприпасы, патроны которые раскрываются в теле, как цветок.

Но даже запрещенные боеприпасы не помогают украинским неонацистам удерживать позиции в Мариуполе. Украинские боевики находись здесь практически месяц. Но сдать укрепрайон все же пришлось. При этом, отступая, они бросили все оставшееся оружие.

Буквально у самой проходной стоит разбитая техника ВСУ, на этих машинах они сюда заехали, выйти уже не смогли, вернее вывезти их. Видимо, выходили пешком оставшиеся части. Здесь же бойцы Росгвардии находят вооружение, гранаты и патроны.

Боеприпасы, которые солдаты ВСУ захватили с собой, в первую очередь использовали против мирных жителей. Как рассказывают местные жители, украинские боевики покидали завод Ильича в гражданской одежде. И стреляли во все, что движется.

Об интенсивности боев за завод можно судить по разрушениям, скорее всего, по националистам применяли высокоточное, ракетное оружие. Внизу, под воронкой, было мощное укрытие. Но те, кто в нем находился, решили второй раз не проверять надежность конструкций. Ушли налегке, побросав не только боеприпасы, но и много ценных вещей.

В подвале военнослужащие ВСУ устроили себе расположение. Судя по документам и грамотам, здесь находились именно морские пехотинцы. Кстати, возможно, из числа тех, которые были в Афганистане. Отступая, морские пехотинцы бросили свое знамя и теперь 503 ОБМП без флага.

О том, что простых украинских солдат их же офицеры бросили давно, говорят и документы. Помимо боевого знамени, на заводе Ильича украинские морпехи бросили и карты, на которых обозначены сразу несколько районов и все их позиции. Теперь они поступят в распоряжение наших военнослужащих, кроме этого удалось найти журнал боевых действий, который завели в этом году. В нем по часам они отмечали обстрелы, которые они совершали в отношении мирных жителей Донбасса.

Такие находки бесценны для наших бойцов, они могут рассказать о многом. В том числе о скрытых позициях украинских диверсантов и замаскированной артиллерии.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Алексей Дегтярев, Николай Баранов

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