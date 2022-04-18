Вучич обвинил спецслужбы Украины в сообщениях о «минировании» самолетов из Белграда в Москву

Несколько бортов авиакомпании ранее вернулись в аэропорт вылета из-за сообщений о бомбе на борту.

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Сообщения о якобы минировании самолетов Air Serbia, следующих из Белграда в Москву, поступают от спецслужб Украины и одной из стран Евросоюза. Об этом в интервью телеканалу Pink.rs заявил президент Сербии Александр Вучич.

Несколько бортов авиакомпании, следовавших по маршруту, ранее вернулись в аэропорт вылета из-за сообщений о «минировании». По словам Вучича, недавно впервые за долгое время у одного из самолетов был «зеленый свет», то есть сигнал о минировании не поступил в начале полета, однако когда борт был в небе над Словакией, сообщение все же пришло.

«Пилот продолжил полет, потому что знаем, что сигнал ложный», - сказал Вучич.

Он пояснил, что «это делают иностранные спецслужбы с территории двух государств: одной страны-члена ЕС и Украины».

По данным сербских СМИ, в марте за десять дней поступило девять сообщений о минировании лайнеров, и все они оказались ложными.

Ранее румынские истребители сопроводили пассажирский самолет Turkish Airlines из Москвы в Стамбул из-за сообщения о бомбе на борту.