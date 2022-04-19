В Национальном центре управления обороной РФ пройдет заседание Коллегии Минобороны России

На заседании будут обсуждаться вопросы выполнения планов деятельности в Южном военном округе и на Северном флоте.

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Во вторник 19 апреля, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации состоится заседание Коллегии Минобороны России под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

На заседании будут обсуждаться вопросы выполнения планов деятельности в Южном военном округе и на Северном флоте, сообщили в оборонном ведомстве.

В заседании Коллегии министерства обороны примут участие руководящий состав Вооруженных Сил РФ, представители органов государственной власти, общественных и других организаций.