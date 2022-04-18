О том, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес ожидают появления на свет двойни стало известно 28 октября 2021 года.

© Фото: Juan Carlos Rojas, Global Look Press

Знаменитый футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о смерти новорожденного сына.

«С глубочайшей печалью сообщаем, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую могут испытать родители. Только рождение дочки дает нам силы пережить этот момент с надеждой и счастьем», - написал футболист в открытом письме, текст которого он опубликовал на своей странице в Instagram*(принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Роналду и его супруга поблагодарили врачей и медицинских сестер за помощь и заботу. О том, что супружеская чета ожидает появления на свет двойни стало известно 28 октября 2021 года. Тогда Криштиану и его жена Джорджина Родригес опубликовали совместное фото с двумя снимками УЗИ в руках.

Пара сообщила, что опустошена потерей ребенка и попросила прессу и общественность соблюдать неприкосновенность своей частной жизни.

* Instagram - социальная сеть, признанная в России экстремистской организацией.