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Минобороны РФ сообщило об уничтожении в районе поселка Новотошковское до 120 националистов

20:26 18.04.2022
Также были поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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За минувшие сутки ракетными войсками и артиллерией были нанесены удары по 331 объекту ВСУ в рамках специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

С его слов, были поражены девять пунктов управления, склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 315 районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Попасная и Новомайорское.

«В результате удара в районе населенного пункта Новотошковское уничтожено до 120 националистов и 9 единиц военной техники», - отметил Конашенков.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 139 самолетов, 483 беспилотных летательных аппарата, 250 зенитных ракетных комплексов, 2337 танков и других боевых бронированных машин, 254 установки реактивных систем залпового огня, 1009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2196 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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