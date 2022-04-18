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Обложить украинских националистов: как бойцы ДНР подбираются к «Азовстали» в Мариуполе

Павел Кольцов
18:46 18.04.2022
В кварталы бойцы стараются заходить под прикрытием бронетехники. У бойцов Народной милиции ДНР построение. Командиры взводов получают приказы. Враг еще немного отодвинут, нужно занять новые позиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Мариуполе военнослужащие России и ДНР готовятся к штурму комбината «Азовсталь». Подразделения вплотную приблизились к укрепрайону украинских неонацистов, стрелковый бой идет на подступах к промзоне. Что сейчас происходит на улицах, расскажет Павел Кольцов - он работает на передовой.

«В этом квартале строгий дресс-код: количество и расположение белых лент как система "свой-чужой". Украинские националисты небольшими группами  пытаются просочиться через кольцо окружения. Вот на улице лежат тела двоих, которым вырваться не удалось. Бои завязываются в жилых кварталах возле предприятия», - прокомментировал корреспондент. 

Бойцы ДНР зачищают здание за зданием, продолжают продвигаться дальше. 

«Вчера высотку отрабатывали и еще три высотки отрабатывали, девятиэтажки. Там они стояли, мы там были два дня назад. Там снайпер, пулеметчик, по нам огонь вел. Ночью с одного дома в другой отходят, потом ведут огонь», - поделился военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Флинт.

Артиллерия противника еще огрызается - остались в основном минометы. В этом дворе одна мина с «Азовстали» убила сразу 15 мирных жителей.

В кварталы бойцы стараются заходить под прикрытием бронетехники. У бойцов Народной милиции ДНР построение. Командиры взводов получают приказы. Враг еще немного отодвинут, нужно занять новые позиции.

Район вроде бы зачищен, но вот при переходе группы из одного двора в другой раздается автоматная очередь. Участок, где двор просматривается с улицы, преодолеваем только бегом.

После работы артиллерии и авиации, зачистки жилых районов, очевидно, подразделения ДНР и Российской армии начнут штурм предприятия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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