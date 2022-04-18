Полиция и оцепление: первые кадры с места обнаружения трех тел в Москве

В полицию обратились родственники убитых, которые длительное время не выходили на связь.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы первые видеокадры с места, где были обнаружены тела трех жителей столицы, предположительно, бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева и членов его семьи - супруги и дочери.

Как ранее сообщили СМИ, тела с огнестрельными ранениями были найдены в квартире на Университетском проспекте. В полицию обратились близкие Аваева, который длительное время не выходил на связь с ними.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 106 УК - «Убийство двух и более лиц».