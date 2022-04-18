Лукашенко сообщил о задержании 35 ортопедов-травматологов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о недопустимости коррупции в сфере здравоохранения. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с министром здравоохранения, генеральным прокурором и председателем КГБ на фоне новостей о задержании 35 ортопедов-травматологов.

«Я очень хорошо знаю ход этой операции - контролировал. Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек (задержаны. - Прим. ред.). Уверен, что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть», - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии напомнил о возбужденном в 2018 году против врачей-ортопедов уголовном деле. По его словам, медики получали взятки от иностранных граждан за установку имплантов западного производства. При этом Лукашенко подчеркнул, что для тех, «кто на беде людей наживается, пощады никогда не будет».

Напомним, еще в 2018 году сотрудники Комитета госбезопасности сообщили о задержании по подозрению в получении взяток директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого. При обысках в его тайниках были найдены сотни тысяч долларов. Сообщалось также, что наряду с Белецким в руки правоохранителей попали десятки его коллег по всей республике.