Вид из Ми-8: опубликованы кадры репетиции Парада Победы в Алабино

В составе парадного строя были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Над подмосковным Алабино сейчас проходит репетиция воздушной части Парада Победы. Во время полета вертолета Ми-8 корреспондент «Звезды» Алексей Кошкин находился внутри машины.

«В кабине три человека. В составе экипажа командир, бортинженер и, конечно же, штурман. Все они прокладывают сейчас курс по алабинской площадке», - сказал он.

В составе парадного строя были задействованы 15 вертолетов и 62 самолета. Открывал воздушную часть транспортный Ми-26 в сопровождении ударных Ми-24.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире.

Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов