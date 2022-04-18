Жителей четырех домов эвакуировали после взрыва в Стамбуле

На место происшествия прибыли пожарные и полицейские. Информации о пострадавших пока нет.

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Жители четырех зданий были эвакуированы после взрыва в Стамбуле. Об этом сообщает издание Haberturk. На место ЧП прибыли пожарные и полицейские. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Взрыв произошел в районе Бейоглу. Люди покинули свои дома из-за сильного задымления. Отмечается, что возникла большая паника.

«Из-за взрыва возникла большая паника. На место выехали пожарные и наряды полиции. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители четырех зданий», - передает издание Haberturk.

Ранее в подмосковном Подольске произошел взрыв газа в гаражном кооперативе. Как сообщили в управлении МЧС по Московской области, в результате инцидента пострадали два человека.