МО РФ: перехвачено 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
© Фото: ТРК "Звезда"
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МО РФ: перехвачено 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных РСЗО Украины по Чернобаевке
© Фото: ТРК "Звезда"
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