В Минобороны России рассказали об артударах по 315 объектам войск Украины за ночь

По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, при этом было поражено 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и 275 опорных пунктов противника, а также районов сосредоточения живой силы.

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В Минобороны России рассказали об артиллерийских ударах по военным объектам Украины за прошедшую ночь. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российские артиллерийские подразделения в течении ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск», - сообщил Конашенков.

По его словам, при этом было поражено 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и 275 опорных пунктов противника, а также районов сосредоточения живой силы.

Также Конашенков сообщил об уничтожении ракетами комплексов «Искандер» четырех украинских складов вооружения.

Кроме этого, официальный представитель Минобороны России заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ атаковала 108 районов сосредоточения вооруженных формирований Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов