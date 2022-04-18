В Минобороны России рассказали об артударах по 315 объектам войск Украины за ночь
В Минобороны России рассказали об артиллерийских ударах по военным объектам Украины за прошедшую ночь. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Российские артиллерийские подразделения в течении ночи нанесли удары по 315 объектам украинских войск», - сообщил Конашенков.
По его словам, при этом было поражено 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, зенитно-ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и 275 опорных пунктов противника, а также районов сосредоточения живой силы.
Также Конашенков сообщил об уничтожении ракетами комплексов «Искандер» четырех украинских складов вооружения.
Кроме этого, официальный представитель Минобороны России заявил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ атаковала 108 районов сосредоточения вооруженных формирований Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов