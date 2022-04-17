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Южная и Северная Пальмиры: в Сирии устроили выставку петербургских художников среди руин древнего города

Игорь Лапик
Алиса Краузе
05:40 17.04.2022
Работы художников из Санкт-Петербурга показали на выставке в Пальмире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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С далекого севера прямиком к античным колоннам императора Септимия Севера. Эти картины запаковали еще в Санкт-Петербурге, и вот теперь настало время показать их в свете яркого солнца Пальмиры. Первые зрители выставки под открытом небом - солдаты сирийской армии и российские военнослужащие.

Представитель петербургского Политеха Вадим Глухов детально рассказывает о графических работах, выполненных молодыми художниками и дизайнерами с берегов Невы. На картинах изображение Исаакиевского собора, каналы, разводные мосты и другие узнаваемые места Северной столицы. Но самый главный экспонат - это макет советского учебника истории.

В Сирии сейчас бум на все, что связано с Россией. Наш язык, литература и искусство вызывают неподдельный интерес у жителей арабской республики, которые каждый раз открывают для себя что-то новое.

«Про то, что у вас есть город, который называют Северной Пальмирой, я не знал. Бог даст, может приеду туда», - отметил военнослужащий армии САР Мухаммад абу-Нур.

Посетителем выставки неожиданно для себя стал немецкий турист Йоганн Хакель. У них в Германии считают, что в Сирии до сих пор небезопасно, но он набрался смелости и вот сейчас своими глазами увидел, что благодаря российским военным на этой библейской земле снова воцарился мир и совершенно свободно проходят культурные мероприятия.

«Я приехал в Сирию через Ливан. Оказывается, тут все спокойно и царит мир. Нет никаких рисков. Я уже побывал в исторических местах Алеппо и Хамы. Все хорошо. Приятно вас видеть здесь», - высказался турист из Германии Йоганн Хакель.

Боевики запрещенного ИГИЛ*, уничтожившие взрывами часть памятников, даже таким варварским способом не смогли достичь своих черных целей. Во всем мире интерес людей к легендарной Пальмире только увеличился. И нынешний арт-проект - еще одно тому подтверждение.

Все, что было разрушено террористами, безусловно, рано или поздно будет восстановлено, причем со стопроцентной точностью. Ведь вся архитектура Пальмиры была запечатлена на многочисленных снимках и в книгах, которых, кстати, выпускается все больше - и в основном на русском языке.

«По мотивам этих картин и графики был создан каталог. Каталог выставки передвижной, переведенный на арабский язык. Нам помогали из сирийской диаспоры Санкт-Петербурга, и посмотрите, как все это интересно ложится на то, что мы видим сейчас. Сначала было освобождение Пальмиры, потом разминирование, потом появились люди, которые причастны к искусству, культуре и образованию», - указал советник ректора Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого Вадим Глухов.

Такая творческая инсталляция у подножия древних храмов и колоннад - это очередной мост дружбы между нашей Северной Пальмирой и сирийской. Перед тем, как попасть сюда, картины побывали в Дамаске, Хомсе, Алеппо и Тартусе. Часть из них останется на память в сирийских вузах, а другая часть послужит делу культурного обогащения российских военнослужащих и украсит стены клуба на авиабазе Хмеймим.

*ИГИЛ - организация,  запрещенная на территории РФ

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