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Под охраной Т-72 и вертолетов: кадры движения колонны ВС РФ с грузом для передовой и гумпомощью

Владислав Кустов
Алиса Краузе
05:01 17.04.2022
«Звезда» проследила за работой танков и вертолетов сопровождения, следящих за безопасностью военной колонны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Перед тем, как уйти на маршрут - контрольное построение. Ленточка колонны растянулась так, что машины теряются за горизонтом. В грузовиках все, что нужно на передовой: от медикаментов до боеприпасов. Но на борту и гуманитарный груз - помощь мирным жителям.

Колонну нашу будут сопровождать танки Т-72 - серьезное охранение. К сожалению, грузовики с гуманитарным грузом являются важной целью для ВСУ.

Хотя колонны проезжают по этой дороге каждый день, местные жители обязательно выходят их провожать.

Из этой приграничной деревни националисты бежали. Боев здесь не видели. По дорогам гуляют гуси. В небе работает российская авиация -  воздушный патруль. До позиций противника довольно далеко, но артиллерия на позициях за линией фронта может стать серьезной проблемой. Даже в отсутствии связи информация здесь расходится быстро.

Вертолеты сопровождения летят на низких высотах вне досягаемости для ПВО противника, а колонна старается проехать на большой скорости.

По пути еще  предстоит забросить часть медикаментов в одну из больниц освобожденного города, где люди ждут, когда фронт отодвинут дальше, и звуки войны перестанут тревожить утром, днем, ночью.

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