Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав христианских церквей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав христианских церквей, отмечающих ее 17 апреля. Обращение епископа опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх назвал Воскресение Христово величайшим событием в человеческой истории.
«Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога», - говорится в поздравлении.
В связи с праздником патриарх пожелал главам церквей крепкого здоровья, бодрости духа и «обильной помощи Творца в дальнейших ответственных трудах».
Среди адресатов послания значатся, в частности, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи.
Пасха - древнейший и очень важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисус Христа. Это событие является центром всей библейской истории и основой христианского учения.