В стране и мире Патриарх Кирилл поздравил с Пасхой глав христианских церквей Анна Касаткина Патриарх назвал Воскресение Христово величайшим событием в человеческой истории. © Фото: Kremlin Pool via Global Look Press Читайте нас на: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Пасхой глав христианских церквей, отмечающих ее 17 апреля. Обращение епископа опубликовано на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ). Патриарх назвал Воскресение Христово величайшим событием в человеческой истории. «Победоносным восстанием из мертвых Господь Иисус навеки разрушил оковы греха и смерти, дабы и нам ходить в обновленной жизни, имея веру и упование на Бога», - говорится в поздравлении. В связи с праздником патриарх пожелал главам церквей крепкого здоровья, бодрости духа и «обильной помощи Творца в дальнейших ответственных трудах». Среди адресатов послания значатся, в частности, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, Католикос Киликийский Арам I, Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мap Фома Матфей III, Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III, Патриарх Маронитский Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи. Пасха - древнейший и очень важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисус Христа. Это событие является центром всей библейской истории и основой христианского учения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика