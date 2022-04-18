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Смелость и выучка: в МО рассказали о новых подвигах военных ВС РФ в спецоперации на Украине

00:00 18.04.2022
Российские военнослужащие в ходе спецоперации в Донбассе по-прежнему демонстрируют боевую слаженность, быстроту принятия решений и тактическое мастерство.
Смелость и выучка: в МО рассказали о новых подвигах военных ВС РФ в спецоперации на Украине
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные ВС РФ, рискуя жизнью, наносят урон противнику и помогают боевым товарищам в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Сержант Евгений Комаров, старший водитель автомобильного батальона

© Минобороны России

В составе сводной автомобильной колонны сержант Евгений Комаров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов. Вскоре по мере приближения к полю боя колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника.

Невзирая на многочисленные полученные осколочные ранения Евгений под плотным огнем неонацистов вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону. Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований.

Старший лейтенант Вадим Гавриков, командир танковой роты

© Минобороны России

Танковая рота под командованием Вадима Гаврикова выполняла боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистических формирований в составе батальонно-тактической группы танкового полка. Военнослужащий вверенным подразделением вел наступление с южных окраин населенного пункта и успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом четыре танка противника и до 20 украинских боевиков.

Продвигаясь далее вглубь обороны радикалов ротой под командованием Гаврикова были уничтожены две долговременные огневые точки противника, а также несколько расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Так, украинские националисты, окруженные военными ВС РФ, попытались выйти из окружения, не желая сдаваться в плен. В это время старший лейтенант Вадим Гавриков, умело управляя действиями подчиненных, сломил натиск противника, уничтожив при этом три боевые машины пехоты и до 20 националистов.

Мужественные и героические действия Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов.

Сержант Николай Михайлов, командир расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода

© Минобороны России

Сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием Николая Михайлова ночью в ходе передвижения при смене позиций обнаружил тщательно подготовленную огневую позицию националистов, вооруженных ПТУР, гранатометами и стрелковым оружием.
Николай, оценив ситуацию, принял решение уничтожить позицию радикалов прямой наводкой.

Внезапно открытый огонь по боевикам спровоцировал возгорание, которое привело к подрыву боекомплекта, находящегося на огневой позиции. В результате взрыва было уничтожено две огневые точки ПТУР и более 20 националистов. Благодаря смелым и отважным действиям сержанта Николая Михайлова противнику был нанесен значительный урон.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

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