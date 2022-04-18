Армия Смелость и выучка: в МО рассказали о новых подвигах военных ВС РФ в спецоперации на Украине Российские военнослужащие в ходе спецоперации в Донбассе по-прежнему демонстрируют боевую слаженность, быстроту принятия решений и тактическое мастерство. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные ВС РФ, рискуя жизнью, наносят урон противнику и помогают боевым товарищам в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Сержант Евгений Комаров, старший водитель автомобильного батальона © Минобороны России В составе сводной автомобильной колонны сержант Евгений Комаров выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов общевойсковым подразделениям, ведущим наступление на позиции украинских националистов. Вскоре по мере приближения к полю боя колонна подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу противника. Невзирая на многочисленные полученные осколочные ранения Евгений под плотным огнем неонацистов вывел загруженный боеприпасами автомобиль в безопасную зону. Благодаря проявленной смелости, решительности и профессионализму сержанта общевойсковые подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили вести наступательные действия вглубь обороны националистических вооруженных формирований. Старший лейтенант Вадим Гавриков, командир танковой роты © Минобороны России Танковая рота под командованием Вадима Гаврикова выполняла боевые задачи по освобождению одного из населенных пунктов от националистических формирований в составе батальонно-тактической группы танкового полка. Военнослужащий вверенным подразделением вел наступление с южных окраин населенного пункта и успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом четыре танка противника и до 20 украинских боевиков.



Продвигаясь далее вглубь обороны радикалов ротой под командованием Гаврикова были уничтожены две долговременные огневые точки противника, а также несколько расчетов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Так, украинские националисты, окруженные военными ВС РФ, попытались выйти из окружения, не желая сдаваться в плен. В это время старший лейтенант Вадим Гавриков, умело управляя действиями подчиненных, сломил натиск противника, уничтожив при этом три боевые машины пехоты и до 20 националистов. Мужественные и героические действия Вадима Гаврикова в сочетании с высокой подготовленностью его подчиненных создали условия для освобождения населенного пункта от вооруженных формирований украинских радикалов. Сержант Николай Михайлов, командир расчета (орудия) гаубичного артиллерийского взвода © Минобороны России Сводный расчет гаубичного артиллерийского взвода под командованием Николая Михайлова ночью в ходе передвижения при смене позиций обнаружил тщательно подготовленную огневую позицию националистов, вооруженных ПТУР, гранатометами и стрелковым оружием.

Николай, оценив ситуацию, принял решение уничтожить позицию радикалов прямой наводкой. Внезапно открытый огонь по боевикам спровоцировал возгорание, которое привело к подрыву боекомплекта, находящегося на огневой позиции. В результате взрыва было уничтожено две огневые точки ПТУР и более 20 националистов. Благодаря смелым и отважным действиям сержанта Николая Михайлова противнику был нанесен значительный урон. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика