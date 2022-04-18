Смелость и выучка: в МО рассказали о новых подвигах военных ВС РФ в спецоперации на Украине
Российские военнослужащие в ходе спецоперации в Донбассе по-прежнему демонстрируют боевую слаженность, быстроту принятия решений и тактическое мастерство.
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Военные ВС РФ, рискуя жизнью, наносят урон противнику и помогают боевым товарищам в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Сержант Евгений Комаров, старший водитель автомобильного батальона