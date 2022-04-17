«Фильм о связи поколений»: о чем рассказывает картина «Часовые памяти. Дагестан»

Новый памятник в Каспийске, который был открыт в ноябре, посвящен труженикам тыла, воинам-дагестанцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной Войны.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В преддверии 19 апреля, дня создания легендарного управления советской военной контрразведки «Смерш», телеканал «Звезда» покажет Фильм из цикла «Часовые памяти». О Дагестане.

«Фильм и пронзительный, и очень эмоциональный, и исторически выверенный. Я очень верю, убежден, что зритель, который сможет увидеть этот фильм, оценит его как очень актуальное, современное. Повесть, рассказ о нас самих, о наших современниках, о том, что происходит сегодня у нас, в нашей стране, в наших сердцах, в мозгах наших. Суть этого фильма - любовь к Родине и готовность отдать свою жизнь за Родину. Он самое пронзительное, что я видел за последнее время из документального кино. Это фильм о наших современниках, фильм о связи поколений, фильм о победителях. Его надо обязательно видеть. Он заставляет нас думать, и я верю, что этот фильм посмотрит большое количество нашей российской молодежи», - говорит генерал - полковник, бывший руководитель Департамента контрразведки ФСБ Александр Безверхний.

Новый памятник в Каспийске, который был открыт в ноябре, посвящен труженикам тыла, воинам-дагестанцам, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной Войны. Тогда из Дагестана ушли 180 тысяч уроженцев здешних мест, чтобы сражаться с врагом. Но домой вернулась лишь половина.

Монумент был установлен в рамках благотворительной акции «Молчаливое Эхо Войны», которая проводится по инициативе ветеранов и действующих сотрудников департамента военной контрразведки ФСБ России. На открытии мероприятия присутствовали представители ведомства, республики Дагестан, а также ветераны Великой Отечественной войны и военнослужащие Каспийской флотилии.

Место, где установили мемориал, было одной из главных целей третьего Рейха, так как именно здесь были расположены стратегически важные нефтяные месторождения, которые жаждала заполучить Германия. В 1942-43-ем годах фашисты перебросили сюда огромные силы для захвата цели, но в итоге потеряли около 300 000 человек. И часовой памяти на берегу Каспия отныне стоит на страже исторической памяти. Чтобы никто и никогда не забывал о подвиге совестких героев.