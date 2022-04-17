Глава ЛНР Пасечник наградил российских саперов, очистивших Луганскую ТЭС от взрывчатки
Торжественное построение перед проходной Луганской ТЭС посвящено окончанию масштабных работ по ее разминированию. Глава народной республики Леонид Пасечник поблагодарил российских саперов и вручил награды отличившимся в очистке территории предприятия от взрывоопасных предметов.
ТЭС - важнейший объект инфраструктуры ЛНР, которая обеспечивала электроэнергией не только десятки населенных пунктов, но и промышленные предприятия. В настоящий момент на станции полным ходом идет восстановление, и в скором времени она вновь будет запущена.
Пока теплоэлектростанция не функционирует, националисты нанесли предприятию колоссальный ущерб. Но теперь персонал может спокойно заниматься восстановлением станции, она и прилегающие территории безопасны.
Работы у российских саперов было много: радикалы перед уходом минировали цеха и агрегаты, взрывоопасными предметами была усеяна прилегающая территория. Для сплошного разминирования использовался робототехнический комплекс «Уран-6». Всего с территории предприятия было вывезено более 1500 взрывоопасных предметов.
Но благодарность республики не определяется количеством медалей и орденов. Все без исключения защитники Родины на днях получили от государства социальные гарантии.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов