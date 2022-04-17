Глава ЛНР Пасечник наградил российских саперов, очистивших Луганскую ТЭС от взрывчатки

Благодарность республики не ограничивается орденами - все без исключения защитники Родины получили от государства социальные гарантии.

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Торжественное построение перед проходной Луганской ТЭС посвящено окончанию масштабных работ по ее разминированию. Глава народной республики Леонид Пасечник поблагодарил российских саперов и вручил награды отличившимся в очистке территории предприятия от взрывоопасных предметов.

ТЭС - важнейший объект инфраструктуры ЛНР, которая обеспечивала электроэнергией не только десятки населенных пунктов, но и промышленные предприятия. В настоящий момент на станции полным ходом идет восстановление, и в скором времени она вновь будет запущена.

Пока теплоэлектростанция не функционирует, националисты нанесли предприятию колоссальный ущерб. Но теперь персонал может спокойно заниматься восстановлением станции, она и прилегающие территории безопасны.

Работы у российских саперов было много: радикалы перед уходом минировали цеха и агрегаты, взрывоопасными предметами была усеяна прилегающая территория. Для сплошного разминирования использовался робототехнический комплекс «Уран-6». Всего с территории предприятия было вывезено более 1500 взрывоопасных предметов.

Но благодарность республики не определяется количеством медалей и орденов. Все без исключения защитники Родины на днях получили от государства социальные гарантии.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов