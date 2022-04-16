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Броня ЗВО: кадры работы дорожно-комендантского гарнизона в ходе спецоперации ВС РФ на Украине

09:30 16.04.2022
Личный состав обеспечивает безопасность подвоза матсредств в зону ведения боевых действий, условия для охраны и обороны личного состава и гарнизона предусмотрены в полном объеме.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
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Министерство обороны России опубликовало кадры работы военнослужащих дорожно-комендантского гарнизона в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Западного военного округа (ЗВО) развернули гарнизон для организации безопасности и сопровождения автоколонн и бронетехники, дозаправки и ремонта, а также временного размещения личного состава.

На вооружении подразделения комендантской службы находятся грузовые бронемобили с зенитными установками. Личный состав гарнизона обеспечивает безопасность подвоза материальных средств в зону ведения боевых действий. Все условия для охраны и обороны личного состава и гарнизона предусмотрены. Стоящие перед соединением задачи выполняются в срок.

Военнослужащие, размещающиеся на привал, могут постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе, заправить и обслужить технику, отдохнуть в комфортных условиях. Для них также организовано горячее питание. Для этого развернуты мобильные пункты питания. Комплекс состоит из двух автомобилей КамАЗ, на которых смонтированы кунги - это столовая автомобильная и кухня-склад.

Дорожно-комендантский гарнизон - одно или несколько дорожно-комендантских подразделений, объединенных под единым командованием и размещенных у наиболее важных объектов на военно-автомобильных дорогах в специально оборудованных опорных пунктах, подготовленных к круговой обороне.

Материал подготовили: Егор Левин, Олег Давыденко

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