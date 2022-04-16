В ДНР предсказали конфликты в рядах украинских военных между фанатиками и сдающимися в плен

В ДНР предсказали внутренние конфликты среди украинских военнослужащих на фоне массовой сдачи в плен.

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Внутри сообщества украинских военнослужащих могут вспыхивать серьезные конфликты на фоне массовой добровольной сдачи в плен. С одной стороны будут люди, предпочитающие сложить оружие, с другой - идейные фанатики, не принимающие такой линии поведения.

Такой прогноз сделал советник главы правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. Он предположил, что противоречия, возможно, даже повлекут внутренние боевые столкновения, включая огневые стычки.

«Они будут сокращать сами себя», - цитирует слова советника РИА Новости.

Сейчас, к примеру, оборотной стороной готовых к сдаче представителей ВСУ являются члены националистической группировки «Азов»*. При этом, Гагин выразил надежду на то, что в скором времени противник осознает бесполезность попыток дальнейшего сопротивления.

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ