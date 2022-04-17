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Спасая жизни товарищей: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

Алиса Краузе
00:00 17.04.2022
Военные ВС РФ продолжают показывать профессионализм при выполнении боевых задач в в ходе спецоперации на Украине.
Спасая жизни товарищей: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Они проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Майор Петр Точилкин, начальник связи артиллерийской бригады

Майор Петр Точилкин выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах артиллерийской бригады. В инициативном порядке в дополнение к имеющимся средствам радиосвязи обеспечил абонентов бригады терминалами спутниковой связи, что позволило снизить эффект от применения противником постановщиков помех.

В ходе попытки уничтожить командный пункт бригады украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники связи и линий связи.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Петр вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму майора Петра Точилкина оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку националистов.

© Минобороны России

Лейтенант Александр Бялик, командир танкового взвода

В ходе совершения марша батальонно-тактическая группа танкового полка, в составе которой действовал взвод лейтенанта Александра Бялика, обнаружила вооруженное формирование украинских националистов и с ходу приступила к их уничтожению. Взвод лейтенанта Бялика одним из первых вступил в бой с боевиками, нанося существенный урон и выдавливая противника с занимаемых рубежей.

Продвигаясь далее вглубь обороны неонацистов, танк Александра подорвался на вражеской мине, в результате чего потерял ход и загорелся. Александр продолжил вести огонь по противнику из обездвиженного и горящего танка.

После окончания боезапаса лейтенант Александр, действуя мужественно и не теряя самообладания, приказал личному составу эвакуироваться из горящего танка, занять оборону и вести бой с националистами, а сам под огнем противника эвакуировал раненого механика-водителя, тем самым сохранив ему жизнь.

Перемещаясь в пешем порядке под минометным и стрелковым огнем противника, лейтенант Бялик со своим экипажем обнаружил и уничтожил три позиции националистов. Доставив раненого механика-водителя в безопасное место, экипаж Александра Бялика вернулся в зону боевых действий и продолжил вести бой с врагом.

© Минобороны России

Сержант Олег Борисов, командир танка

Экипаж танка под командованием сержанта Олега Борисова выполнял боевую задачу по поддержке мотострелковых подразделений, наступающих на позиции украинских националистов. Умело маневрируя на местности, экипаж сержанта Борисова точным огнем из танка уничтожил три боевых машины пехоты противника и более 20 радикально настроенных боевиков, в том числе и иностранных наемников.

Продвигаясь по полю боя, Олег заметил трех раненых военнослужащих мотострелкового подразделения, не способных самостоятельно выбраться из-под обстрела. Прикрыв раненых бойцов танком от огня противника, сержант Борисов лично переложил пострадавших на броню и эвакуировал их в укрытие, где им оперативно оказали медицинскую помощь.

Благодаря мужеству, профессионализму и отваге сержанта Олега Борисова и умелому руководству удалось нанести значительный урон противнику, а также спасти жизни раненым российским военнослужащим.

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