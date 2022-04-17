Спасая жизни товарищей: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в спецоперации

© Минобороны России

Майор Петр Точилкин, начальник связи артиллерийской бригады

Майор Петр Точилкин выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах артиллерийской бригады. В инициативном порядке в дополнение к имеющимся средствам радиосвязи обеспечил абонентов бригады терминалами спутниковой связи, что позволило снизить эффект от применения противником постановщиков помех.

В ходе попытки уничтожить командный пункт бригады украинские радикалы открыли по нему массированный артиллерийский и минометный огонь и повредили часть техники связи и линий связи.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Петр вместе с подчиненными, несмотря на непрекращающийся плотный огонь националистов, выдвинулся к поврежденным изделиям и приступил к их восстановлению.

Благодаря смелости, отваге и профессионализму майора Петра Точилкина оборванные линии связи и поврежденная техника были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление бригадой в бою и отразить атаку националистов.